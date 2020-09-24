Динамо остался последний шаг навстречу ЛЧ, но у Луческу еще много работы

Football.ua анализирует победу Динамо над Гентом в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Вчерашний матч из той категории, если бы до игры сказали, что Динамо победит 2:1 на выезде, то от счастья можно было прыгать до потолка. Но, учитывая то, как складывался поединок, душа хотела увидеть и третий гол в ворота Гента. Тем не менее, Динамо Мирчи Луческу, победив бельгийцев, оказалось в шаге от попадания в группу Лиги чемпионов. Последний шаг нужно сделать в следующий вторник в Киеве. А пока разбираем вчерашний матч в Бельгии, который дал много пищи для размышлений об этом Динамо. Будем не только говорить о позитивных моментах, но и отмечать те, над которыми тренерскому штабу предстоит много работать.

Стартовые схемы

Мирча Луческу продублировал состав, который побеждал АЗ неделю назад. Все те же 4-2-3-1 и 4-4-2 при обороне. Вновь пара центральных защитников — Виталий Миколенко (левее) и Илья Забарный (правее), а на скамейке запасных остались лидеры команды — Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. Прекрасное усиление по ходу матчу.

По сравнению с матчем против Рапида Вим де Декер сделал три замены. В игре против Динамо наставник Гента не мог рассчитывать на травмированных Свена Кумса и Георгия Чакветадзе. Вместо них на поле появились Элиша Овусу и Роман Безус соответственно. Также в центре защиты место занял Игорь Пластун, а не Дино Арсланаджич, который играл против австрийцев. В итоге 4-2-3-1 и 4-4-2 при обороне.

Удаление Романа Безуса разделило матч на два этапа.

Первый. Обе команды контролируют мяч по очереди и пытаются показать себя в позиционном нападении. Динамо быстрее преуспевает в этом компоненте. Записываем в актив забитый гол и еще несколько потенциально неплохих выпадов, но без каких-то убойных моментов. У Гента получается неплохой отрезок в минут 7-10. Команда перехватывает инициативу, зарабатывает несколько стандартов и сравнивает.

В первом тайме игра была равной. У Динамо небольшое преимущество по владению: 52% на 48%. Киевляне чаще били: 6 (3) ударов против 5 (2). Но! Есть несколько компонентов, где Динамо и в первом тайме было сильнее. Гент чаще терял мяч — 65 потерь против 56. Команда Луческу выиграла больше единоборств (26 против 20), совершила больше отборов (16 против 5) и была лучше по части перехватов (12 против 7).

Второй. Гент в меньшинстве. Динамо запирает бельгийцев у их штрафной и давит до конца поединка. В итоге забитый гол, но опять же без явных голевых шансов.

Об игре Гента будем говорить очень мало. Вспомнить действительно нечего. Позиционное нападение — минус, контратаки — минус. Единственное откуда могла прийти острота — стандарты. Так и получилось. Если коротко о пропущенном голе, все уже успели обвинить Бущана, но мы предлагаем разделить вину Георгия еще и с Владиславом Супрягой, который проиграл позицию Тиму Кляйндинсту и не уследил за рывком нападающего.

Билд-апп

Бельгийцы позволили Динамо играть первым номером. Гент высоко не прессинговал. Возможно, пытался это делать, но безуспешно. Киевляне могли коротко разыгрывать от своих ворот. К паре центральных защитников опускался Сергей Сидорчук. Он — один из лучших игроков Динамо вчера. В плане передач так вообще лучший — 123 передачи, из которых 117 точных (95%).

Функция Шапаренко — продвигать мяч. Николай располагался повыше и был связующим между защитной линией и атакующими футболистами. Не забываем и о Буяльском, который номинально находился в самой высокой позиции из тройки центральных полузащитников. В первом тайме, когда Сидорчук опускался на одну линию с защитниками, Виталий располагался ниже. Одна из его функций — поиск свободных зон, где можно открыться (еще о его рывках за спину защитникам поговорим позже).

На старте второй 45-минутки, даже при розыгрыше мяча защитниками и Сидорчуком с Шапаренко, Буяльский располагался уже ближе к Супряге. Похоже, это была установка Луческу в перерыве, чтобы нагрузить оборону соперника дополнительным игроком, который постоянно в поисках пространства.

Констатируем, что Динамо достаточно спокойно чувствовало себя в начальной стадии атаки и без проблем переходило в последующие.

Позиционное нападение

Лучше всего о принципах позиционного нападения Динамо, которое пытается привить Луческу, говорит первый гол киевлян. Прежде чем мяч дошел до Супряги, Динамо выполнило 21 передачу. Под руководством румына столичный клуб разыгрывает свои атаки тщательно. Команда расшатывает оборону соперника, постоянно ищет там свободные зоны.

При переходе в финальную треть вингеры Динамо уже традиционно смещались в полуфланги, оставляя пространство у бровки для крайних защитников. Один из интересных маневров — рывки Буяльского в свободные зоны, которые полузащитнику освобождали партнеры. Рассмотрим несколько примеров.

1.

Жерсон Родригес опускается ниже в полуфланг и уводит за собой левого защитника Гента. Таким образом оголяется зона, куда и врывается Буяльский.

2.

Несколько секунд назад Виталий опустился в глубину в поисках мяча. Динамо перевело мяч с фланга на фланг, и Виталий уже из глубины врывается в свободную зону между центральным защитником и крайним.

В остальном Динамо играло достаточно прагматично у чужой штрафной площади. Не хватало разрезающих передач в глубь 16-метровой зоны и обыгрышей один в один на подступах. Что касается попыток обыгрыша, то здесь лучший в составе киевлян — Александр Караваев (3 из 3), у Сидорчука 2 из 2, у Шапаренко 2 из 2, у Де Пены одна успешная обводка. Как видим, игроки Динамо практически вовсе не шли в обыгрыш. Возможно, опасались контратак Гента.

У команды Луческу еще не до конца отработаны алгоритмы действий в моментах, когда соперник обороняется низким блоком. Это один из пунктов, над которыми нужно усердно работать в будущем. Еще один момент, который требует улучшения — стандарты. Учитывая игру команды первым номером, Динамо будет создавать достаточно угловых. Во вчерашней игре "корнеров" в исполнении киевлян было 7. Из них лишь один завершился опасным ударом Кендзеры в концовке первого тайма. У Гента было преимущество в плане высоких футболистов, поэтому игроки Динамо пытались постоянно разыгрывать стандарты. Однако качество подач после розыгрышей было крайне низкое.

Учитывая увиденное, Динамо сильнее этого Гента и обязано проходить в группу Лиги чемпионов, если же само себе не создаст проблем.

Статистические данные sofascore и InStat