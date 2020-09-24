Гент — Динамо. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Динамо не посещало бельгийский город Гент более десяти лет, но свой повторный визит сумело завершить чуть ли не такой же уверенной победой (2:1), как и декадой ранее (3:1). Стала она возможной, не в последнюю очередь, благодаря "украинскому следу" внутри коллектива Вима де Деккера. В наиболее плохом сценарии, Гент не сможет рассчитывать в ответной игре одновременно и на Безуса, и на Яремчука. Да и Пластун допустил, по сути, две полторы голевые ошибки. Однако все предоставляемые соперником возможности еще необходимо было реализовать. И вот тут как раз коллектив Луческу выступил в элегантном прагматичном стиле.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо в матче на "Геламко Арена" (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 5,5. В этом поединке соперники не сумели создать для голкипера Динамо проблем. Вспоминается лишь один дальний удар от Безуса в середине первого тайма, на чем перечень моментов у ворот киевлян можно было бы завершить, если бы Георгий, на пару с Супрягой, не придумали бы пропущенный мяч при стандартном положении перед уходом на перерыв. Результативная ошибка смазала поединок для Бущана, в котором оппонент нанес лишь два удара в створ.

Томаш Кендзера — 6,5. Правый фланговый защитник Динамо был вынужден по ходу первого тайма подчищать огрехи Жерсона в персональной игре против Фортуны, а также противостоять постоянно заходившему в его зону Депуатру. Успешность или не успешность действий поляка можно судить по отсутствию реальных возможностей у соперника забить непосредственно из зоны левого фланга атаки. Кроме углового в конце первого тайма, таковых не было.

Илья Забарный — 6,0. В меньшинстве бельгийцы были не так опасны в наступлении, поэтому Забарный во втором тайме больше учувствовал в розыгрыше мяча, нежели занимался делами в обороне. А вот по первой половине к Илье были вопросы. Депуатр способен найти пространство в чужой штрафной практически против любой связки центральных защитников, но в начале отчетной встречи ему это удавалось делать уж слишком легко. Подфартило в этом плане с травмой у Яремчука, ведь тенденции проявлялись далеко не здоровые.

Виталий Миколенко — 6,5. В отличии от партнера по центру защиты, к Миколенко не было вопросов в этой встрече. Гент практически не нагружал своей правый фланг атаки, поэтому и Миколенко практически не был задействован. Под финальный свиток Виталий даже начал подключаться к атакам, что свидетельствовало лишь по полном штиле в непосредственной зоне ответственности игрока.

Александр Караваев — 6,0. Относительно левого фланга обороны Динамо можно сказать, что, по общей ситуации в штрафной Бущана, Караваев со своей задачей справился. Однако несколько подключений Монтеса все же ставили Александра в трудное положение. Стоит отметить, что проблем киевляне в этой зоне избежали из-за тонкостей в схеме игры соперников: Безус больше склонен уходить в центральную зону, поэтому фланг остается фактически на плечах крайнего защитника. Имеем классическую ситуацию один в один, в которой Караваева достаточно сложно переиграть. Тем более, не самому резвому оппоненту.

Сергей Сидорчук — 7,0. Опорному полузащитнику Динамо в этом поединке необходимо было закрывать активность Романа Безуса на подступах к штрафной. Поскольку украинский футболист Гента игру завершил досрочно, то можно утверждать, что данная дуэль была Сергеем выиграна. Минимальный объем работы, отрезанный от остальной команды Депуатр — сыграть против такого соперника Сидорчуку на старте сезона могло прийти в голову лишь в смелых мечтах. Однако в данной ситуации серьезной ошибкой было бы потерять контроль над ситуацией в своей зоне. Этого не случилось — Сидорчук один из лучших на поле в этот вечер.

Жерсон Родригес — 5,5. Люксембуржец зажег в матче с Шахтером, затем съездил в свою национальную сборную, после чего поник, и уже играет не с таким задором, как того хотелось бы каждому причастному к киевскому Динамо. У Луческу хватило терпения наблюдать за игрой Жерсона лишь на один игровой час, после чего вышел Цыганков, и своей игрой заставил забыть, что Родригес был на поле. Хотелось бы верить, что серия из невзрачных матчей для футболиста скоро подойдет к завершению, но поле он покидал в ситуации с равным счетом в персональной борьбе против Фортуны на фланге (хорошая фамилия у игрока Гента, без контекста и не разобраться).

Николай Шапаренко — 6,5. В отличии от матчей на внутренней арене, Шапаренко сыграл в еврокубковом поединке немного ниже от своей привычной позиции, оставляя пространство для маневра Буяльскому. Не самый удачных ход Луческу с точки зрения обороны, что только подтвердил момент с ударом Безуса в первом тайме, который ушел как раз-таки от Николая, и являлся половиной от общего числа возможностей соперников за всю игру. Но когда игра зашла в период после удаления игрока Гента, то и Шапаренко стал чуть более заметен на поле. Не самый выразительный матч в его исполнении на старте сезона, безусловно, но он был посвящен в большей степени черновой работе, поэтому в данную сторону можно списать недостаток действий от игрока в атаке.

Виталий Буяльский — 6,5. Движение Буяльского в атаке было отчетливо заметно в первом тайме, однако в конце матча превратилось в откровенный фарс в виде непрекращающихся попыток сыграть в заброс в чужую штрафную. Партнеры уже давали понять, что готовы играть низом, однако Виталий продолжал гнуть свою линию. Видимо, сказалась установка от Луческу, против которой сложно было выступить. Первый гол Динамо — смесь персональной неудачи Буяльского и успеха всей команды, но дальнейшая игра футболиста в стартовой половине получила неплохой психологический фундамент. В завершении атак полузащитник был даже чаще, чем Супряга, но, как уже было упомянуто, концовку матчах смазал желанием сыграть как можно проще.

Карлос Де Пена — 7,5. Вновь уругваец принес своим голом команде победу, чем в очередной раз подтвердил свое реноме лучшего плода селекционной работы Динамо последних лет. Движение по ходу всего поединка, исполнение обостряющих передач и рывков в свободные зоны — все было в дождливом Генте от Де Пены в этот вечер. И точный удар между ног голкиперу как лишние подтверждение статуса одного из лучших игроков в составе киевлян на старте сезона.

Владислав Супряга — 6,5. Форвард со своей первоначальной задачей на матч справился еще на 10-й минуте. Один момент — один гол. В выездной игре после такой статистки с нападающего грех что-то спрашивать, однако Супряге не повезло оказаться в центре внимания при пропущенном голе. Большая проблема Динамо в этой игре — более, чем один высокий футболист в составе соперников при любом раскладе по ходу встречи. Вот Владиславу и пришлось однажды вернуться в свою штрафную на розыгрыш углового под конец первого тайма. Провально вернуться.

Виктор Цыганков — 7,0. С выходом на замену украинца, у киевлян появилась возможность полноценно атаковать через правый фланг. Цыганков включился в игру моментально, создал пару пристрелочных моментов для себя, после чего посодействовал Де Пене в голевом эпизоде. Ударный вход в игру и явное превосходство над Жерсоном в уровне персональных кондиций.

Беньямин Вербич — 5,5. Не попал в течение поединка и словенец своим выходом на замену в заключительные полчаса. Тот самый момент, когда Нгадеу сумел выбить мяч у него из-под ноги за мгновение до удара давал четко понять, что находящиеся на поле с первых минут игроки просто принимают решение быстрее Вербича. В том числе, и футболисты в составе его команды. Качественного усиления острия атаки не произошло, хотя и провело Динамо свой второй мяч уже после появления Беньямина на поле.

Владимир Шепелев своим выходом на замену поднял гораздо больше вопросов, чем решил проблем для финальной части поединка. Лишняя желтая карточка стала следствием тяжелого входа в поединок на влажном газоне, но кроме этого эпизода у Владимира за 12 минут ничего и не было.

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