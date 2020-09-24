Буяльский сыграл 50-й матч в еврокубках за Динамо

Полузащитник киевлян сыграл юбилейный матч против Гента.

Выездная игра раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против Гента (2:1) стала юбилейной для хавбека "бело-синих" Виталия Буяльского. Это был 50-й матч Буяльского за Динамо в еврокубковых турнирах, подсчитал официальный сайт киевского клуба.

В игре с Гентом Виталий отличился результативной передачей на Владислава Супрягу в эпизоде с первым голом.

Буяльский стал 22-м футболистом Динамо, который смог покорить эту отметку. Свой дебютный матч на евроарене он сыграл второго октября 2014 года против Стяуа (3:1) в групповом этапе Лиги Европы.

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Уже 29-го сентября Буяльский может разменять шестой десяток матчей за Динамо в еврокубках – киевляне проведут ответную игру против Гента в квалификации Лиги чемпионов.