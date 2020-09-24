Гол Харатина принес Ференцварошу ничью с Мольде на выезде

Команда Сергея Реброва вела в два мяча, затем проигрывала, но все же добыла ничью.

Ференцварош, который уже героически прошел Селтик и загребское Динамо, в решающей схватке за место в группе Лиги чемпионов сошелся с норвежским Мольде.

На седьмой минуте первого тайма венгры вышли вперед благодаря голу Франа Боли. На седьмой минуте второго тайма они удвоили свое преимущество – отличился конкурент Александра Зубкова за место в составе Мюрто Узуни.

Но уже через несколько минут норвежцы сначала отквитали один мяч (Леке Джеймс), а затем и вовсе сравняли счет (Магнус Эйрем).

На 83-й минуте игра и вовсе приобрела грустный для команды Сергея Реброва поворот: Мартин Эллингсен вывел вперед Мольде. Однако на 87-й Ференцварош получил право на пенальти, который реализовал Игорь Харатин – 3:3!

Ответный матч состоится в Будапеште 29 сентября. Для попадания в группу Лиги чемпионов Реброву и компании нужно победить или сыграть вничью 0:0, 1:1, 2:2. В случае 3:3 в матче будут экстра-таймы и пенальти.