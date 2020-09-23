Миколенко и Забарный сыграют в центре обороны против "украинского трио" из Гента

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют бельгийский Гент и киевское Динамо.

Вице-чемпион Украины начинает определяющую дуэль в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА с гостевого противостояния против бельгийского Гента. Коллектив Мирчи Луческу в последних матчах национального первенства испытывал определенные проблемы, что сказалось на итоговом варианте стартового состава киевского Динамо поединка на "Геламко Арене".

В составе хозяев поля внимания точно может быть удостоен факт выхода сразу трех игроков с украинским паспортом. А румынский наставник киевского Динамо вернулся к схеме с Миколенко в центре обороны, пару которому составит Илья Забарный.

Гент: Руф — Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджу, Фортуна — Овусу, Дорш — Безус, Яремчук, Оджиджа — Депуатр.

Запасные: Коосеманс, Ньянгбо, Мохаммади, Ботака, Маррех, Кляйндинст, Арсланаджич.



Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Родригес, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Цыганков, Леднев, Андриевский, Сирота.



Матч Гент — Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.