Лига чемпионов: Краснодар обыграл ПАОК, Зальцбург — Маккаби, а Славия и Мидтьюлланд победителя не выявили

22 сентября 2020

Фото: twitter.com/PAOK_FC

Завершились первые матчи плей-офф Лиги чемпионов за выход в групповой этап.

Состоялись первые игры отбора к групповому этапу Лиги чемпионов. Ред Булл добыл выездную победу, Краснодар – домашнюю, а Славия и Мидтьюлланд разошлись миром.

Маккаби Тель-Авив – Ред Булл 1:2
Голы: Бито, 9 – Собослаи, 49 (с пенальти), Окугава, 57

Маккаби Тель-Авив: Тененбаум, Балтакса (Хозез, 82), Давидзада, Тиби, Алмог, Карзев (Шехтер, 71), Еини, Битон, Голаса, Барский (Бен Хаим, 61), Битон

Ред Булл: Станкович, Ульмер, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Бернед, Собослаи (Камара, 87), Окугава (Окафор, 76), Мвепу, Бериша (Койта, 46), Дака

Предупреждения: Еини, Собослаи. 

Славия – Мидтьюлланд 0:0

Славия: Коларж, Говорка, Зима, Боржил, Голеш, Масопуст (Провод, 71), Станчу (Такач, 90), Шевчик, Цоуфал, Тецл (Муса, 59), Олайинка

Мидтьюлланд: Хансен, Шольц, Пауло Виктор, Святченко, Каюсте, Андерссон, Дрейер (Систо, 67), Огочукву, Мабил, Каба (Жуниор Брумадо, 89), Эвандер (Андерсон, 76)

Предупреждения: Голеш, Масопуст, Пауло Виктор. 

Краснодар – ПАОК 2:1
Голы: Классон, 39 (с пенальти), Кабелла, 70 – Пелкас, 32

Краснодар: Сафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Кабелла (Уткин, 81), Вильена, Классон, Ольссон, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг

ПАОК: Живкович, Креспо, Ингасон, Варела, Яннулис, Шваб, Живкович, Пелкас (Бисесвар, 79), Эль-Каддури, Михайлидис, Цолис (Швидерски, 84)

Предупреждения: Панталеао, Шваб, Классон, Креспо, Берг, Ингасон, Ольссон.

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