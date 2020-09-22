лента новостей

23:59

Лига чемпионов: Краснодар обыграл ПАОК, Зальцбург — Маккаби, а Славия и Мидтьюлланд победителя не выявили

21:55

Гент — Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

21:05

Буяльский: Мы готовы к матчу на 120 процентов

20:57

Луческу: Готовлю команду ко всем возможным сценариям

20:25

Тренер Гента: Надеюсь, что после двух матчей с Динамо команду ждет приятный приз

20:02

Яремчук, Пластун и Безус в заявке Гента на матч против Динамо

19:39

Капитан Гента: Главное — не попасть в капкан Динамо

16:55

Тренер Гента: Динамо — сильный соперник, но шансы у нас есть

16:35

Динамо в Генте: прогулка по городу и теоретические занятия

14:38

Гент — Динамо: представление соперника киевлян в Лиге чемпионов