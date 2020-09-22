Лига чемпионов: Краснодар обыграл ПАОК, Зальцбург — Маккаби, а Славия и Мидтьюлланд победителя не выявили

Состоялись первые игры отбора к групповому этапу Лиги чемпионов. Ред Булл добыл выездную победу, Краснодар – домашнюю, а Славия и Мидтьюлланд разошлись миром.
Маккаби Тель-Авив – Ред Булл 1:2
Голы: Бито, 9 – Собослаи, 49 (с пенальти), Окугава, 57
Маккаби Тель-Авив: Тененбаум, Балтакса (Хозез, 82), Давидзада, Тиби, Алмог, Карзев (Шехтер, 71), Еини, Битон, Голаса, Барский (Бен Хаим, 61), Битон
Ред Булл: Станкович, Ульмер, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Бернед, Собослаи (Камара, 87), Окугава (Окафор, 76), Мвепу, Бериша (Койта, 46), Дака
Предупреждения: Еини, Собослаи.
Славия – Мидтьюлланд 0:0
Славия: Коларж, Говорка, Зима, Боржил, Голеш, Масопуст (Провод, 71), Станчу (Такач, 90), Шевчик, Цоуфал, Тецл (Муса, 59), Олайинка
Мидтьюлланд: Хансен, Шольц, Пауло Виктор, Святченко, Каюсте, Андерссон, Дрейер (Систо, 67), Огочукву, Мабил, Каба (Жуниор Брумадо, 89), Эвандер (Андерсон, 76)
Предупреждения: Голеш, Масопуст, Пауло Виктор.
Краснодар – ПАОК 2:1
Голы: Классон, 39 (с пенальти), Кабелла, 70 – Пелкас, 32
Краснодар: Сафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Кабелла (Уткин, 81), Вильена, Классон, Ольссон, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг
ПАОК: Живкович, Креспо, Ингасон, Варела, Яннулис, Шваб, Живкович, Пелкас (Бисесвар, 79), Эль-Каддури, Михайлидис, Цолис (Швидерски, 84)
Предупреждения: Панталеао, Шваб, Классон, Креспо, Берг, Ингасон, Ольссон.