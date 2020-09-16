Янг Бойз покинули Лигу чемпионов, потерпев поражение от Мидтьюлланда

Чемпион Швейцарии с треском вылетел в групповой этап Лиги Европы.

Завершился поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором Мидтьюлланд принимал на своем поле Янг Бойз.

Швейцарский клуб подходил к данному противостоянию с впечатляющей серией из десяти побед подряд, однако это не помогло ему в матче с Мидтьюлландом. Хозяева отправили в ворота Янг Бойз три безответных мяча (один из которых автогол) и пробились в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Чтобы попасть в групповой этап самого престижного еврокубка, Мидтьюлланду необходимо выйти победителем из противостояния с пражской Славией. Янг Бойз, в свою очередь, продолжат свой еврокубковый путь в Лиге Европы.

Мидтьюлланд — Янг Бойз 3:0

Голы: Лефорт, 51 (АГ), Дрейер, 62, Мабил, 84