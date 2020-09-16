Омония выбила Црвену Звезду из Лиги чемпионов, оказавшись сильнее в серии пенальти

16 сентября 2020

Омония — Црвена Звезда, фото ФК Омония

Клуб из Кипра ожидает противостояние с Олимпиакосом в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Завершился поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором Омония из Кипра принимала на своем поле Црвену Звезду из Сербии.

В первой половине встречи команды обменялись забитыми мячами. Сперва Люфтнер на 37-й минуте вывел Омонию вперед, но перед перерывом Иванич вернул равновесие в счете.

Больше голов как в основное время, так и в дополнительное, мы не увидели. Победителя этого противостояния определила серия пенальти, по итогам которой Омония пробилась в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с Олимпиакосом.

Омония — Црвена Звезда 1:1 (пен. 4:2)
Голы: Люфтнер, 37 — Иванич, 45+1 

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