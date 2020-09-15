Забарный и Миколенко составят пару центральных защитников в матче против АЗ

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и нидерландским АЗ.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу по-прежнему испытывает проблемы с кадрами в центре обороны своей команды. В матче против АЗ румынский специалист вынужден задействовать на этой позиции Илью Забарного и номинального левого защитника Виталия Миколенко. На флангах обороны киевлян сыграют Томаш Кендзера и Александр Караваев.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук, Шапаренко — Родригес, Буяльский, Де Пена — Супряга

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Леднев, Андриевский, Сирота

АЗ: Бизот — Свенссон, Влаар, Копмейнерс, Вейндал — Класи, де Вит, Мидтшо — Стенгс, Боаду, Гудмундссон

Запасные: Верхюлст, Хацидиакос, Идрисси, Друйф, Лечерт, Рейндерс, Сугавара

Матч Динамо — АЗ начнется в 20:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.