Яремчук, Безус и Пластун — в заявке Гента на матч квалификации Лиги чемпионов

Бельгийским клубом будет руководить новый главный тренер в поединке с Рапидом.

Гент сойдется в противостоянии с Рапидом в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победитель встретится с сильнейшим из пары Динамо/АЗ и будет выявлен по итогам одного матча.

Бельгийский клуб объявил заявку на данный поединок, в которую попали три украинца: нападающий Роман Яремчук, полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун.

Стоит отметить, что все они не сыграли в последнем матче чемпионата Бельгии против Эйпена (1:2), а накануне Гент объявил об увольнении Ласло Белени с поста главного тренера, у которого был конфликт с Яремчуком.

Новым же наставником "буйволов" стал Вим Де Декер. Он и будет руководить командой в предстоящем поединке против Рапида, который состоится 15 сентября в 21:30 по киевскому времени.