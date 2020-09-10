Ключевые игроки АЗ Стенгс и Идрисси под вопросом на матч с Динамо

Вингеры АЗ Уссама Идрисси и Келвин Стенгс могут пропустить матч против Динамо, утверждает Voetbalprimeur.
Оба футболиста не играли в контрольных поединках против Ден Хаага и Гента, а также не выходили на поле в проведенной 8 сентября двусторонке.
Последним на данный момент матчем для вингеров остается квалификация Лиги чемпионов против Виктории (3:1). Пропустивший почти всю предсезонную подготовку Стенгс сыграл ниже своего уровня и был заменен на 63-й минуте.
В прошлом сезоне оба игрока провели по 42 матча. Келвин забил 10 голов и сделал 10 ассистов, а на счету Идрисси 17 взятий ворот и 10 результативных передач.
Также не принимал участия в двусторонке полузащитник АЗ Йорди Класи.
Матч Динамо – Гент состоится в Киеве 15 сентября. Победитель сразится в раунде плей-офф с триумфатором дуэли Гент/Рапид Вена, а проигравший отправится в группу Лиги Европы.