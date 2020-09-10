Ключевые игроки АЗ Стенгс и Идрисси под вопросом на матч с Динамо

Уже 15 сентября голландцы сыграют с командой Мирчи Луческу в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Вингеры АЗ Уссама Идрисси и Келвин Стенгс могут пропустить матч против Динамо, утверждает Voetbalprimeur.

Оба футболиста не играли в контрольных поединках против Ден Хаага и Гента, а также не выходили на поле в проведенной 8 сентября двусторонке.

Последним на данный момент матчем для вингеров остается квалификация Лиги чемпионов против Виктории (3:1). Пропустивший почти всю предсезонную подготовку Стенгс сыграл ниже своего уровня и был заменен на 63-й минуте.

В прошлом сезоне оба игрока провели по 42 матча. Келвин забил 10 голов и сделал 10 ассистов, а на счету Идрисси 17 взятий ворот и 10 результативных передач.

Также не принимал участия в двусторонке полузащитник АЗ Йорди Класи.

Матч Динамо – Гент состоится в Киеве 15 сентября. Победитель сразится в раунде плей-офф с триумфатором дуэли Гент/Рапид Вена, а проигравший отправится в группу Лиги Европы.