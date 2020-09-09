УЕФА перенес жеребьевки группового этапа еврокубков из Афин в Ньон

Церемонии жеребьевки пройдут без представителей клубов.

УЕФА принял решение провести жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы в своей штаб-квартире в Ньоне, а не в Афинах, как планировалось изначально

"Несмотря на эффективные действия греческих властей по сдерживанию COVID-19, все стороны согласились, что общественное здоровье важнее всего, а в нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничения на проведение мероприятий в помещениях.

Жеребьевки и награждения пройдут в штаб-квартире УЕФА при закрытых дверях – без представителей клубов и прессы, но с обладателями наград. Церемонии будут транслироваться в прямом эфире по всему миру", – готовится в заявлении на официальном сайте УЕФА.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и награждение лучших игроков сезона состоятся 1 октября, а жеребьевка группового этапа Лиги Европы и соответствующее награждение пройдут 2 октября.