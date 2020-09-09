Аталанта сможет играть в Лиге чемпионов на своем стадионе

В сезоне-2020/21 поединки главного клубного турнира Европы будут проходить и в Бергамо.

УЕФА по итогам двухдневной инспекции стадиона Аталанты Атлети Адзурри д'Италия разрешил клубу играть в Лиге чемпионов на домашней арене, сообщил официальный сайт "богини".

В прошлом сезоне бергамаски играли в Лиге чемпионов впервые в истории. Однако они были вынуждены проводить домашние матчи в Милане на Сан-Сиро, поскольку тогда их стадион не соответствовал нормам.

Аталанта в прошлой кампании заняла третье место в Серии А, что принесло ей путевку в групповой раунд Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Этим летом Аталанта продала Тимоти Кастаня за 21 млн евро в Лестер и теперь ищет замену бельгийцу. Возможно, ею станет правый защитник Валенсии Кристиано Пиччини или фулбэк Челси Давиде Дзаппакоста.