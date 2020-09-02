Соль: Исторически Динамо АЗ, но шансы 50/50

Нападающий киевлян хорошо знаком с будущим соперником.

Динамо сразится с АЗ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Форвард киевлян Фран Соль считает, что это усложнит задачу команде, но обещает сделать все возможное для выхода в раунд плей-офф.

"Нас ждет тяжелый матч, но посмотрим, как все получится. Было бы хорошо сыграть еще и в Нидерландах, потому что у меня осталось там много друзей. Но лучше играть дома. Хоть фанатов и нет на трибунах, — это все равно преимущество", — заявил El Voetbal Фран Соль.

"АЗ выделяется стилем своей игры. Но мы знаем, ка они дейстуют. Думаю, сложностей в изучении не будет. Исторически Динамо больше АЗ, но шансы 50/50".

"Наша главная цель в сезоне – возвращение в Лигу чемпионов. Мы сделаем ради этого все. Фанатам будет интереснее посмотреть на одноматчевое сражение, но нам будет тяжелее, ведь шанс будет только один".

Матч Динамо – АЗ состоится 15 сентября. Встреча пройдет на НСК Олимпийский, если на проведение игры не повлияет коронавирус.