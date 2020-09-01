Стали известны все пары раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов

01 сентября 2020

Лига чемпионов, GEtty Images

Как и ожидалось ранее, потенциальными соперниками Динамо стала пара Гент/Рапид Вена.

УЕФА провела жеребьевку четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Потенциальные пары выглядят следующим образом:

Путь чемпионов

Карабах (Азербайджан) / Мольде (Норвегия) – Динамо (Хорватия) / Ференцварош (Венгрия)

Олимпиакос (Греция) – Црвена Звезда (Сербия) / Омония (Кипр)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) / Динамо Брест – Зальцбург (Австрия)

Славия Прага (Чехия) – Янг Бойз (Швейцария) / Мидтьюлланд (Дания).

Путь представителей лиг

Гент (Бельгия) / Рапид (Австрия) – Динамо (Украина) / АЗ (Нидерланды)

Краснодар (Россия) – Бенфика (Португалия) / ПАОК (Греция).

Матчи раунда плей-офф состоятся 22-23 и 29-30 сентября.

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