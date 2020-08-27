Гол Роналду Лиону — лучший в сезоне Лиги чемпионов

Сезон в Лиге чемпионов завершился триумфом Баварии, а УЕФА продолжает подводить итоги минувшего турнира.
Как сообщает официальный твиттер организации, лучшим голом минувшего розыгрыша ЛЧ стал мяч нападающего Ювентуса Криштиану Ронаду, забитый в ответной встрече с Лионом (2:1) в 1/8 финала.
В пятерку лучших также вошли голы полузащитника Баварии Сержа Гнабри, нападающего Барселоны Луиса Суареса, вингера Ювентуса Хуана Куадрадо и форварда Лейпцига Марселя Забитцера.
Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим игроком Ювентуса в сезоне-2019/20.