Гол Роналду Лиону — лучший в сезоне Лиги чемпионов

УЕФА представил подборку лучших голов завершившегося турнира.

Сезон в Лиге чемпионов завершился триумфом Баварии, а УЕФА продолжает подводить итоги минувшего турнира.

Как сообщает официальный твиттер организации, лучшим голом минувшего розыгрыша ЛЧ стал мяч нападающего Ювентуса Криштиану Ронаду, забитый в ответной встрече с Лионом (2:1) в 1/8 финала.

В пятерку лучших также вошли голы полузащитника Баварии Сержа Гнабри, нападающего Барселоны Луиса Суареса, вингера Ювентуса Хуана Куадрадо и форварда Лейпцига Марселя Забитцера.

Goal of the Tournament results:



🥇 Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)

🥈 Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit

🥉 Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus

4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)

5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020

Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим игроком Ювентуса в сезоне-2019/20.