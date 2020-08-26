Ференцварош выбил Селтик из квалификации Лиги чемпионов

Команда Сергея Реброва вышла в третий отборочный раунд турнира.

Давид Сигер вывел Ференцварош вперед уже на 7-й минуте матча с Селтиком, пробив точно под дальнюю штангу из-за ударов штрафной.

Примерно на той же минуте, но второго тайма, сравнял счет Кристи. Он решился на удар, находясь перед полукругом штрафной и послал мяч точно под перекладину.

Но хозяева снова вышли вперед на 75-й минуте. Токмак Нгуен после выноса мяча выиграл забег у оппонента и с острого угла поразил дальнюю штангу. Игра так и закончилась со счетом 2:1 в пользу "фради".

Игорь Харатин провел на поле весь матч, а вот Александр Зубков даже не попал в заявку команды Сергея Реброва.

Жеребьевка третьего раунда квалификации состоится 31 августа, а матч пройдет 15 или 16 сентября. На этой стадии противостояние будет состоять из одной игры.