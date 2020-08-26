Динамо-Брест впервые в истории вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. К успеху стали причастны украинские футболисты: Артем Милевский и Евгений Хачериди.
Динамо-Брест — Сараево 2:1
Голы: Гордейчук, 3, Диалло, 49 — Доканович, 34
Динамо-Брест: Игнатович — Юзепчук, Хачериди, Габи, Печенин — Тве, Кисляк, Седько (Савицкий, 79) — Диалло, Милевский (Быков, 86), Гордейчук (Кривец, 71)
Сараево: Ковачевич — Ходжич, Дуповац, Миличевич, Салчин — Доканович (Ханджич, 80), Оремус (Сушич, 90), Рахманович — Юкич (Фанимо, 65), Ахметович, Татар
Предупреждения: Юзепчук, Седько, Кисляк, Хачериди — Доканович, Оремус, Дуповац, Ахметович, Рахманович