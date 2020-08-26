лента новостей

23:40

Динамо-Брест впервые в истории вышло в третий раунд квалификации Лиги Чемпионов

23:37

Ференцварош выбил Селтик из квалификации Лиги чемпионов

22:48

Стали известны три возможных соперника Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

20:19

АЗ прошел Викторию и может сыграть с Динамо в квалификации Лиги чемпионов

19:58

Матч Динамо Загреб — Шахтер среди лучших в Лиге чемпионов-2019/20

18:15

Нойер — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

14:55

Слован опротестовал в Лозанне свое исключение из Лиги чемпионов

13:22

Нико Ковач: Бавария доминировала и была лучшей командой Лиги чемпионов

19:58

Ди Мария: Мы отдали все за футболку ПСЖ

16:24

Оливер Кан: Игроки Баварии испытывали голод и никогда не довольствовались собой