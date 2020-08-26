Динамо-Брест впервые в истории вышло в третий раунд квалификации Лиги Чемпионов

26 августа 2020

фото Динамо-Брест

Брестская команда обыграла Сараево и прошла в следующую стадию.

Динамо-Брест впервые в истории вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. К успеху стали причастны украинские футболисты: Артем Милевский и Евгений Хачериди.

Динамо-Брест — Сараево 2:1
Голы: Гордейчук, 3, Диалло, 49 — Доканович, 34

Динамо-Брест: Игнатович — Юзепчук, Хачериди, Габи, Печенин — Тве, Кисляк, Седько (Савицкий, 79)  — Диалло, Милевский (Быков, 86), Гордейчук (Кривец, 71)

Сараево: Ковачевич — Ходжич, Дуповац, Миличевич, Салчин — Доканович (Ханджич, 80), Оремус (Сушич, 90), Рахманович — Юкич (Фанимо, 65), Ахметович, Татар

Предупреждения: Юзепчук, Седько, Кисляк, Хачериди — Доканович, Оремус, Дуповац, Ахметович, Рахманович

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