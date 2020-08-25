Матч Динамо Загреб — Шахтер среди лучших в Лиге чемпионов-2019/20

УЕФА опубликовал самые памятные игры в прошлом сезоне ЛЧ.

По версии официального сайта УЕФА матч с участием Шахтера – один из лучших в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.

"Горняки" проигрывали по ходу встречи вплоть до компенсированного времени, где сумели отыграть два мяча.

Динамо Загреб — Шахтер 3:3

6.11.19, групповой этап, тур 4

"Еще один град голов. За восемь минут до конца счет был 1:1, после чего загребцы соорудили еще два гола. Но Шахтер забил в ответ, а затем снова. Жуниор Мораэс подарил дончанам надежду на третьей добавленной минуте, а юный Тете, который вышел на замену и дебютировал в Лиге чемпионов, реализовал 11-метровый на 98-й.

Пенальти, ни много ни мало, был назначен за фол на вратаре Шахтера Андрее Пятове. Ах да, еще были две красные карточки... Самый яркий момент: Поход Пятова на последний угловой и заработанный им решающий пенальти.

Самый яркий момент: Поход Пятова на последний угловой и заработанный им решающий пенальти", — сказано в комментарии на официальном сайте УЕФА.