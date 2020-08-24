Ди Мария: Мы отдали все за футболку ПСЖ

Аргентинец прокомментировал матч с Баварией.

Крайний полузащитник ПСЖ Анхель ди Мария выразил свои эмоции после поражения его команды в финале Лиги чемпионов против Баварии (0:1).

"Мы боролись до последней секунды. Мы отдали все за эту футболку. Мы всегда будем стараться носить ее с гордостью. Сегодня мы не смогли завершить невероятный год, но футбол позволяет нам взять реванш, и я знаю, что однажды у этого клуба он будет".

"Спасибо ультрас за безоговорочную поддержку. Мы продолжим бороться, как всегда", — написал Ди Мария в Instagram.

Ранее свой последний поединок в футболке парижан прокомментировал защитник Тиаго Силва.