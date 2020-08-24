ПСЖ — Бавария. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов ПСЖ и Баварии в финале Лиги чемпионов.

Попробуй тут удивить соперника в последнем поединке сезона. Коллективы Томаса Тухеля и Ханса-Дитера Флика исполнили поединок словно по заранее написанному для них сценарию. Даже ошибки команды допускали именно в тех ситуациях, где это ожидалось в наибольшей степени. Но в финале Лиги чемпионов лишь редким и особенным коллективам удается оказаться неразгаданными до последней минуты. Голевой феерии, которую многие заранее приписывали в ожидания от данного поединка, так и не случилось. Команды сыграли уверенно, надежно, до первой ошибки. И тут уже парижане должны хвататься за голову, ведь их огрех был реализован воспитанником клуба в стане соперников.

Football.ua оценивает игру футболистов французского ПСЖ и мюнхенской Баварии в матче на "Да Луж" (по 10-балльной шкале).

ПСЖ

Кейлор Навас — 6,0. Коста-риканский страж ворот был неплох на ленточке в этот вечер, но не настолько заметен как коллега по амплуа на противоположной стороне поля. Навас со своими рабочими моментами справлялся с завидной регулярностью, а исключением стали лишь удар Левандовски в штангу и пропущенный от Комана гол. Но в тех ситуациях на голкипера рука поднимется чуть ли не в последнюю очередь.

Тило Керер — 6,5. Если собрать в памяти все фрагменты поединка, то можно сделать вывод, что очное противостояние с Дэвисом немецкий фланговый защитник ПСЖ выиграл. Канадца сложно было заметить в подключениях к атаке именно по той причине, что он рисковал получить встречное забегание оппонента себе за спину. В конечном итоге, желтую на сопернике заработал именно игрок Баварии, а не наоборот.

Тиаго Силва — 6,5. Последний матч в карьере Силвы за парижский клуб точно будет для него запоминающимся с плохими эмоциями относительно собственной игры. В центре защиты парижан был надежный футболист, который еще и мог начать атаку своей команды через длинный пас — привычные обязанности для опытного игрока. Тем более, что они будут намного актуальнее, когда команда большую часть времени была вынуждена играть без мяча.

Преснель Кимпембе — 6,0. Партнер Силвы по центру обороны, пусть и не преодолел такую же дистанцию, как бразилец, но тоже выступил на приемлемом уровне. У Кимпембе даже хватило морального настроя не позволить Левандовски снять все вопросы сразу после первого гола своей команды, что хоть как-то давало парижанам надежду в концовку этой встречи.

Хуан Бернат — 7,0. Бавария свои атаки в этом сезоне строит с участием Киммиха, что было предугадано Тухелем в отчетной встрече. На это фоне левый защитник получил команду встречать низким блоком, а все остальные действия на фланге на себя забрал Мбаппе. В целом, задумку реализовать удалось, за исключением эпизода с пропущенным голом. Однако затраты по физике для Берната в этой игре просто зашкаливали, что и стало причиной небольшого повреждения и замены в конце матча.

Андер Эррера — 7.0. Очень сильная игра от испанца в центре поля. Эрреру сложно уличить в скоростных перемещениях по полю, но в этот вечер он оказывал серьезную помощь Паредесу в прессинге. Вдобавок к этому, несколько моментов для ключевых пасов он использовал в полной мере, вот только партнеры упорно не хотели их реализовывать.

Маркиньос — 6,5. Маркиньос был на поле везде, о чем говорит его тепловая карта, и практически до конца матча сумел нейтрализовать активность Мюллера у штрафной своей команды, но слишком увлекся участием в одной из атак, из-за чего Томас таки нашел свой момент для подыгрыша. После этого, бразилец играл исключительно на обострение, но и там познал итоговую неудачу, не сумев пробить Нойера во время передачи на правый угол вратарской.

Леандро Паредес — 6,0. Паредес неплохо справлялся с базовой задумкой Тухеля придушить опорную зону соперника в высоком прессинге, но во втором тайме начал показывать свою скрытое естество футбольного хулигана. Аргентинца не меняли на Верратти, нет, его просто эвакуировали с поля как взрывоопасный груз.

Анхель Ди Мария — 6,5. Свой привычный объем работы для рядового матча французской Лиги 1 аргентинец выполнил. Но в этот особенный для парижан вечер от него ожидалось увидеть большее. От участия в прессинге на чужой половине он не отлынивал, как и не избегал обязанностей в создании моментов для партнеров, но все равно, какого-то "задора художника" не хватило.

Неймар — 6,5. Главная боль Тухеля — отсутствие Кавани в послекарантинном розыгрыше Лиги чемпионов. Неймару пришлось играть центрального нападающего как в финальном поединке, так и в матчах на ранних стадиях. Но уже по игре с Аталантой было видно, что не его это позиция. Да, бразилец пытался играть на креативную составляющую атак своей команды, но в таком случае необходимо острие для завершения, а партнеры по обе руки упорно не хотели таковым становиться.

Килиан Мбаппе — 6,5. За упущенный момент в конце первого тайма француза остается только пожурить. ПСЖ имел все шансы переломить ход встречи в свою пользу, если бы Мбаппе сумел реализовать прострел Эрреры с правого фланга, но не сложилось. Проблемы со скоростью у обороны соперников позволяли Килиану получать достаточно пространства на чужой половине, но реализовать имевшееся моменты не получилось. Когда же Мбаппе и сам начал создавать ситуации для партнеров, то их постигла та же участь. Нет, этот матч не был для него неудачным персонально, но к желанной цели он так и не подобрался.

Марко Верратти — 5,5. Итальянец по своему характеру может заткнуть Паредеса за пояс, но и сам чувствует, что физические кондиции после полученного повреждения набрать, пока что, не удается. Верратти может быть футбольным гением на поле, как это было в нескольких матчах сборной в начале сезона, а может быть всего лишь "пешкой", которой старались закрыть рисковавшую образовать дыру.

Юлиан Дракслер — 5,0. Немец не справился с необходимостью привнести в игру команды в атаке новые подходы в решающий отрезок противостояния, поэтому его выступление на фоне замененного Эрреры выглядит слишком невзрачным.

Левен Кюрзава и Эрик Чупо-Мотинг появились на поле за десять минут до конца основного времени. Ближе всего к принесению пользы для команды был Эрик, но ему не повезло замкнуть прострел Неймара под занавес поединка. Левый защитник выходил на смену получившему повреждение Бернату, но лишь в очередной раз показал, что с каждым днем становится все ближе к уходу из команды.

Бавария

Мануэль Нойер — 8,0. Есть такая работа — команду спасать. Основной голкипер сборной Германии провел выдающийся финальный поединок, неоднократно спасая свою команду от пропущенных мячей. Особенно умения Нойера пригодились в переломные моменты конца первого тайма и середины второго, когда к голу были близки Неймар, Мбаппе и Маркиньос, соответственно. Фундамент психологии для обороны Баварии Флик доверил основать именно своему голкиперу и точно не прогадал.

Йосуа Киммих — 7,5. Мастер! Абсолютный лидер Баварии в построении атак в этом сезоне сказал свое слово и в решающем для команды поединке. Эти мягкие подачи Киммиха точно на голову партнеру были "голевой кормушкой" для Левандовски весь этот футбольный год. В финале Лиги чемпионов к ней приобщили и Комана. При этом, ожидаемого провала в обороне в борьбе против Мбаппе у Кимииха не было, так что матч для него получился очень успешным.

Джером Боатенг — 6,0. Мбаппе может измотать кого угодно, а когда у его соперника есть намеки на незалеченные повреждения, то остается лишь вопросом времени будущая замена. Боатенг солидно смотрелся до повреждения в плане перемещений на подмогу Киммиху, чего точно не было в первом тайме матча против Барселоны. Следовательно, уроки были извлечены, но вот полностью проверить "домашнюю работу" у немца не позволил несчастный случай.

Давид Алаба — 6,0. А вот Алаба в этот вечер не понравился. Пусть и итоговая точность его передач равна 90%, но именно оставшиеся до сотни рисковали создать серьезные проблемы для Баварии. Стоит только вспомнить, что момент Мбаппе в конце первого тайма привез именно Дэвид. Он же — не поджал Керера, оголив свою зону, когда тот отдавал пас с левого фланга на Маркиньоса во второй половине. В решающем поединке подобные авантюры точно были не уместны, ведь еще до матча говорили о важности авторства первого мяча в поединке для мюнхенцев.

Альфонсо Дэвис — 6,0. Серьезный бич для всех скоростных игроков обороны — к их манере подключений к эпизодам быстро привыкают соперники. Керер не обладает схожими характеристиками с Дэвисом, но все равно сумел выиграть у него очное противостояние на фланге. Канадцу на этом фоне пришлось играть на оборону, и вот тут периодически случались серьезные провалы. Не лучший его матч, но и не худший, ведь к серьезным проблемам для команды персональные огрехи не привели.

Тиаго Алькантара — 7,5. Если и был футболист на поле в этот вечер, который мог посостязаться с Маркиньосом в перемещениях, то это был испанец из Баварии. Тиаго и Горецка сумели избежать попадания в ловушку прессинга, которую приготовили им соперника, после чего Алькантара начал дирижировать атаки своей команды в привычном темпе.

Леон Горецка — 7,0. "Мышцы" Баварии в полузащите сыграли в этот вечер свою роль в борьбе против Паредеса, который не сумел продавить Горецку в силовых единоборствах, от чего страдал тот же Кампль в полуфинале. За перемещениями немца соперники тоже редко поспевали, а игра Леона в "лишнего" игрока в чужой штрафной во втором тайме стала одной из предпосылок для забитого мяча.

Серж Гнабри — 6,0. После столь успешного полуфинального матча против Лиона, от немца ожидалось повторение выступления и в решающем поединке. Однако Бернат и Мбаппе сумели достаточно разрядить обстановку на своем фланге, что не позволило Гнабри стать "шефом" на футбольном поле в этот вечер.

Томас Мюллер — 7,0. По запросу в Google со словом "Raumdeuter" Вы не найдете иного футболиста. Работа Мюллера на футбольном поле часто находится в некоем четвертом измерении телекамер, но результат от успешности ее выполнения всегда остается на табло. Так и в этом финале, банальная скидка на стоящего рядом Киммиха — и сразу же победный для команды гол. Вопросов нет.

Кингсли Коман — 7,5. Гениальное, но в тоже время логичное, решение Флика сыграть за счет психологической мотивации Комана показать воспитавшему его клубу какого игрока они не сумели удержать в своей системе. Кингсли создал правому флангу обороны соперников достаточно проблем еще в первом тайме, а во второй половине, на пару с Левандовски, просто размотали Керера до потери концентрации в эпизоде с забитым Баварией голом.

Роберт Левандовски — 7,0. Ждать очередной феерии голов "made in Poland" могли лишь те, кто рассчитывал увидеть в этой встрече множество забитых мячей. Левандовски весь матч находился в поисках своего момента, но после попадания в штангу образца первого тайма, долго не мог создать нечто похожее. Но в моменте с голом Комана именно на поляке было сосредоточено внимание Керера, так что можно считать, что Роберт принял непосредственное участие в эпизоде.

Никлас Зюле — 6,5. Травма Боатенга подоспела очень некстати. Более тяжеловесному Зюле приходилось по горячим следам и без особой разминки выходить под несущихся в атаку соперников, но Никлас выступил очень достойно, так и не позволив соперникам пройти мимо себя на скорости до конца поединка. Бавария при этом еще и не потеряла опцию первого паса, с которой Зюле, как он сам и продемонстрировал, справляется точно не хуже Боатенга.

Иван Перишич — 6,0. Хорват за отведенное ему время сумел показать меньший объем работы, нежели Коутиньо, что вполне логично, ведь принцип сообщающихся сосудов работает в футболе на ура — мяч-то один, как-никак. Без моментов, без созидания, просто — футболист для поддержания целостности построения.

Филиппе Коутиньо — 6,0. Скорее всего, на этом поединке выступление бразильца за Баварию подойдет к концу. Коутиньо попробовал продемонстрировать свойственный ему арсенал навыков, но удары после смещений и со стандартов в цель упрямо не заходили. Флику необходимо было освежить фланги атаки на финальный отрезок, он решил это сделать с участием опытных футболистов. Моменты создавались, а значит решение было ненапрасным.

Корентен Толиссо противостоял команде из своей страны последние десять минут поединка. Ничем особенным запомниться не сумел, ведь явно не созиданием на чужой половине занималась в это время Бавария.

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