Коман стал автором 500 гола Баварии в Лиге чемпионов

Французский вингер вывел "красных" вперед в финале еврокубка против ПСЖ.

Бавария и Пари Сен-Жермен выявляют сильнейшего в рамках финального поединка Лиги чемпионов-2019/20. Подопечные Ханси Флика минимально обыгрывают соперника, однако до 59-й минуты командам не удавалось реализовать свои моменты.

Автором первого гола в этом матче стал вингер Кингсли Коман, который откликнулся на передачу Йосуа Киммиха и отправил мяч в сетку ворот ударом головой.

Стоит отметить, что данное взятие ворот в исполнении 24-летнего француза стало 500-м для Баварии в рамках Лиги чемпионов. Автором дебютного гола мюнхенцев в самом престижном еврокубке, в свою очередь, является Мехмет Шолль.

Напомним, матч ПСЖ – Бавария начался сегодня, 23 августа, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.