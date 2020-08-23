Бавария впервые после карантина не забила в первом тайме

Команда Ханси Флика 14 поединков подряд реализовывала как минимум один момент в первой половине встречи.

Бавария и Пари Сен-Жермен выявляют сильнейшего в рамках финального поединка Лиги чемпионов-2019/20. Подопечные Ханси Флика минимально обыгрывают соперника, однако до 59-й минуты командам не удавалось реализовать свои моменты.

Интересно, что игрокам Баварии впервые с момента возобновления соревнований после карантина, вызванного пандемией коронавируса, не удалось уйти на перерыв с забитым мячом в своем активе. Данная тенденция продолжалась 14 официальных поединков подряд.

Напомним, матч ПСЖ – Бавария начался сегодня, 23 августа, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.