Не стадион, так улицы Парижа: фанаты ПСЖ горячо поддержали команду перед финалом Лиги чемпионов

Болельщики парижан устроили настоящий праздник в столице Франции.

Бавария и Пари Сен-Жермен выявляют сильнейшего в рамках финального поединка Лиги чемпионов-2019/20, при этом для парижского гранда данный матч является первым в заключительном раунде самого престижного еврокубка.

Несмотря на пустые трибуны стадиона из-за пандемии коронавируса, футболисты ПСЖ не остались без поддержки болельщиков, хоть и дистанционной. Фанаты в большом количестве прошлись по улицам Парижа с чантами и фаерами.

Напомним, матч ПСЖ – Бавария начался сегодня, 23 августа, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.