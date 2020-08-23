Последние шесть дебютантов финалов Лиги чемпионов оставались без трофея

Пари Сен-Жермен может прервать эту закономерность в случае победы над Баварией.

Бавария и Пари Сен-Жермен выявляют сильнейшего в рамках финального поединка Лиги чемпионов-2019/20, при этом для парижского гранда данный матч является первым в заключительном раунде самого престижного еврокубка.

Стоит отметить, что последним шести дебютантам финалов Лиги чемпионов не удавалось добыть победу, а "ушастый" трофей доставался их соперникам. Последним дебютантом-чемпионом стала дортмундская Боруссия, одолевшая в 1997 году туринский Ювентус со счетом 3:1.

Напомним, матч ПСЖ – Бавария начался сегодня, 23 августа, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.