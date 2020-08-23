Навас и Коман начнут финал Лиги чемпионов с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для финального поединка Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют французский ПСЖ и мюнхенская Бавария.

Заключительный для европейского футбола поединок сезона-2019/20 пройдет в Лиссабоне, на стадионе "Да Луж". Французский ПСЖ на один матч станет хозяином арены местной Бенфики, где сыграет против мюнхенской Баварии в рамках финального поединка Лиги чемпионов УЕФА.

В столь важном поединке парижанам удалось рассчитывать на восстановившегося после травмы голкипера Кейлора Наваса, а Ханс-Дитер Флик решил сыграть на эмоциях Кингсли Комана, который является воспитанником ПСЖ, с пользой для своей команды. Интересный факт — команда коста-риканского голкипера, когда он выходил в старте, никогда не покидала розыгрыш Лиги чемпионов. При этом, ПСЖ сегодня еще и празднует знаменательную дату: ровно 50 лет прошло от их первой официальной игры (23 августа 1970-го года, против Пуатье во втором дивизионе Франции, 1:1).

ПСЖ: Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Паредес, Маркиньос, Эррера — Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Запасные: Рико, Булка, Верратти, Чупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гуйе, Дагба.



Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Павар, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее.



Матч ПСЖ — Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.