"Это будет месть за французский футбол": президент Лиона пожелал ПСЖ победы в Лиге чемпионов

Жан-Мишель Олас будет поддерживать Пари Сен-Жермен в финале самого престижного еврокубка.

Бавария сразится с ПСЖ в решающем матче Лиги чемпионов-2019/20. Президент Лиона Жан-Мишель Олас, команда которого вылетела от мюнхенцев в полуфинале турнира, пожелал победы подопечным Томаса Тухеля.

"От лица всех французских футбольных фанатов я всем сердцем желаю ПСЖ яркой победы в Лиге чемпионов. Это будет месть за французский футбол после победы Баварии над Лионом в полуфинале. Нассер (президент ПСЖ – прим. ред.) очень этого заслуживает", — приводит слова Оласа

Get French Football News.

Напомним, матч ПСЖ – Бавария начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.