WhoScored назвал провал Додо в матче с Аталантой одним из самых ярких в Лиге чемпионов

Бразильский фулбэк Шахтера выдал, мягко говоря, не лучший поединок против бергамасков.

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из футболистов, которые провалились в отдельных матчах Лиги чемпионов. Среди них нашлось место и представителю Шахтера – правому защитнику Додо.

Кроме того, в сборной есть еще одно упоминание Шахтера – для хавбека загребского Динамо Николы Моро выдался кошмарным как раз матч против "горняков".

Полностью команда выглядит так: Вандевоордт (Генк) – Додо (Шахтер), Велтман (Аякс), Диахаби (Валенсия), Варан (Реал), Дуглас Сантос (Зенит) – Челик (Лилль), Моро (Динамо З), Джан (Боруссия Д), Видаль (Барселона) – Алли (Тоттенхэм).

Сегодня этот список может пополниться: в финале турнира сойдутся Бавария и Пари Сен-Жермен. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.