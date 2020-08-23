ПСЖ — Бавария: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Вашему вниманию котировки букмекеров на решающий матч турнира.

В Лиссабоне состоится решающий поединок Лиги чемпионов сезона-2019/20, в котором ПСЖ сразится против Баварии.

Накануне матча букмекеры отдают предпочтение немецкой команде. Так, компания Parimatch предлагает на победу Баварии в основное время коэффициент 2,07.

То, что парижане добудут трофей за 90 минут, оценивается коэффициентом 3,15. Ничейный же результат в основное время оценен в 4,20.

Напомним, матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет представлена онлайн-трансляция встречи.