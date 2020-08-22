Зинченко: Гвардиола даже не зашел в раздевалку после матча с Лионом

Защитник Манчестер Сити рассказал о том, как какие эмоции ощущал после игры с французской командой в Лиге чемпионов

В 1/4 финала ЛЧ Манчестер Сити противостоял Лиону. Подопечные Пепа Гвардиолы несколько сенсационно уступили французскому клубу, в очередной раз выбыв из турнира на стадии четвертьфинала.

Александр Зинченко рассказал, как больно восприняла команда этот удар и главный тренер "горожан".

"Не могу отойти от этого всего. Все, что там происходило… Главный тренер даже не зашел в раздевалку после игры, не сказал ни слова. Что говорить, когда все и так понятно?".

"Обидно за Давида Силву и Клаудио Браво, которые сыграли свою последнюю игру за Сити. Хотели выиграть этот турнир для них. Но вот на такой ноте в итоге ушли в отпуск, к сожалению", — сказал Александр Зинченко в эфире Youtube-канала Влады Седан.

Напомним, что Зинченко всю игру провел на скамейке для запасных.