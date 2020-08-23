ПСЖ — Бавария. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс финального поединка Лиги чемпионов.

Тяжелый и событийный футбольный год подходит к своему логическому завершению — финалу Лиги чемпионов. Можно было подумать, что до полуфиналов дойдут лишь немецкие и французские команды? Вряд ли, но именно чемпионы этих стран и поборются за "ушастый" кубок.

ПСЖ — Бавария

Воскресенье, 23 августа, 22:00. Эштадиу ду Луж, Лиссабон, Португалия. Главный арбитр встречи — Даниэле Орсато. Телетрансляция — канал Футбол 1.

ПСЖ мало кто ждал хотя бы из-за того, что в Лиге 1 досрочно закончился сезон и у команды не было достаточно игровой практики. Тем не менее, под покровом эпидемии парижане приблизились к своей мечте. Еще один шаг и Неймар может сказать, что не зря ушел из Барселоны, а руководство наконец-то выдохнет с облегчением — главная задача будет выполнена.

Пари Сен-Жермен вновь уверенно провел сезон на внутренней арене и очень убедительно выступает в еврокубке. Хотя будем объективны, Боруссия Д, Аталанта и Лейпциг — не самый сложный путь, который мог быть к финальному поединку. При всем уважении, все три команды любят атаковать и не так надежны в обороне, что является приятным фактом для убийственной атаки парижан.

Аталанта практически смогла выбить ПСЖ, но подопечные Тухеля показали характер, что раньше было заметно не всегда. Парижане вылетали от Барселоны и Манчестер Юнайтед, пропуская на последних минутах встречи.





Бавария, в свою очередь, сейчас действительно напоминает "немецкую машину". Мюнхенцы выиграли все поединки Лиги чемпионов в этом сезоне. Более того, на стадии плей-офф Бавария не оставила шансов Челси, затем унизила Барселону и выбила Лион, у которого уже были "скальпы" Манчестер Сити и Ювентуса.

Флик за довольно короткий промежуток времени преобразил команду, реанимировал Томаса Мюллера, который провел один из лучших сезонов в своей карьере. Игра мюнхенцев вызывает восхищение у сторонних фанатов и, определенно, должна навевать страх на всех тех, кто переживает за Пари Сен-Жермен.

Ожидается, что Кейлор Навас и Жером Боатенг восстановятся к матчу и смогут принять в нем участие. Флику нет смысла отходить от состава, который приносил успех в предыдущих матчах. ПСЖ, наверное, стоит подумать о более оборонительной модели. Ждем, что мюнхенцы продолжат победную серию и завоюют титул.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Навас — Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат — Верратти, Маркиньос, Эррера﻿ — Ди Мария, Неймар, Мбаппе

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тьяго — Перишич, Мюллер, Гнабри — Левандовски

Под вопросом: Гуйе (мышечная травма), Курзава (бедро), Навас (бедро)﻿ - Боатенг (мышечная травма)

Интересные факты:

Было забито более 2,5 голов в 28 из последних 33 игр ПСЖ в Лиге чемпионов.

Бавария выиграла последние 10 матчей в Лиге чемпионов.



Бавария забивала не менее 3 голов в последних 6 матчах Лига чемпионов.



ПСЖ выиграли 8 из последних 10 матчей в Лиг чемпионов.



Бавария побеждала как в перерыве, так и в основное время в 5 из последних 6 матчей в Лиге чемпионов.

ПСЖ забил более 2,5 голов в последних 3 матчах с Баварией во всех турнирах.

ПСЖ забивал не менее 2 голов в 5 из последних 6 матчей в Лиге чемпионов.

Тренеры говорят:

Томас Тухель, Пари Сен-Жермен.

"Под руководством Ханси Флика Бавария выдала невероятную серию. В этой команде смесь молодых и голодных игроков из поколения, которое очень хочет оставить свой след, с опытными футболистами, которые хотят снова выиграть Лигу чемпионов".

Ханс-Дитер Флик, Бавария.

"ПСЖ — топ-команда, обладающая высокой скоростью и очень хорошими игроками — и это касается не только атаки, но и обороны, в которой действуют Тьяго Силва и Маркиньос. В Лиге чемпионов они пропустили всего пять мячей, так что очевидно, что у них хорошо работает не только нападение, но и защита. Мы в предвкушении завтрашнего матча, который, конечно, будет самым ярким событием сезона. Поэтому мы постараемся показать лучшее, на что мы способны. Если все выложатся на все 100 процентов — мы победим. Но только в этом случае!"