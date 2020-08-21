Коутиньо: Я еще не думал о своем будущем

Мысли полузащитника Баварии сконцентрированы исключительно на финале Лиги чемпионов.

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо заверил, что еще не думал, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Сейчас его заботит только победа в Лиге чемпионов – Бавария сыграет в финале против ПСЖ.

"Все мои мысли о Лиге чемпионов. Это уникальная возможность для нас. Я очень счастлив оказаться в финале турнира", — заявил Коутиньо Esporte Interativo.

"О своем будущем я еще не думал. Повторюсь, мои мысли лишь о финале".

Филиппе Коутиньо перешел в Барселону зимой 2018 года за 145 млн евро без учета бонусов. Он не сумел проявить себя в Каталонии и был отдан в аренду на этот сезон в Баварию.

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Мюнхенцы не стали использовать право выкупа бразильца. Предположительно, Барселона захочет продать Филиппе. Интерес к Коутиньо приписывают Арсеналу, Челси и Манчестер Юнайтед.

Матч ПСЖ — Бавария состоится 23 августа. На Football будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.