Верратти готов сыграть в финале Лиги чемпионов

ПСЖ может рассчитывать на итальянского полузащитника.

Один из лидеров ПСЖ Марко Верратти признался, что уже восстановился после травмы и рвется играть.

"Решать тренеру, но я готов играть против Баварии в воскресенье. Просто невероятно, это будут самые важные 90 минут в истории клуба", — цитирует итальянского хавбека журналист RTL Филипп Санфурш.

Марко в сезоне-2019/20 сыграл 40 поединков за ПСЖ во всех турнирах, отметившись шестью ассистами.

Финал Лиги чемпионов ПСЖ — Бавария состоится 23 августа в Лиссабоне. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.