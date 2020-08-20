Орсато обслужит финал Лиги чемпионов

УЕФА назначил бригаду арбитров на решающий поединок турнира.

Матч между ПСЖ и Баварией в финале Лиги чемпионов обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Ассистенты арбитра: Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини (оба – Италия)

Для 44-летнего Орсато этот матч станет первым крупным еврокубковым финалом в карьере, но в прошлом году он исполнял обязанности четвертого арбитра в финале Лиги Европы между Челси и Арсеналом.

Матч ПСЖ – Бавария в финале Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне на Эштадиу да Луж в воскресенье, 23 августа.