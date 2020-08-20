Ни Манчестер Сити, ни Барселоны: с кем Шахтер точно не сыграет в группе Лиги чемпионов-2020/21

Состав второй корзины Лиги чемпионов уже практически полностью известен.

Занимающий 12-е место в клубном рейтинге УЕФА (85 баллов) Шахтер в следующем сезоне будет сеян из второй корзины при жеребьевке Лиги чемпионов. Соответственно, "горняки" не сыграют с другими ее представителями.

Вместе с дончанами во второй корзине оказались и, например, занимающие 3-е и 4-е место в рейтинге УЕФА Барселона и Атлетико соответственно. Дело в том, что в первую корзину попадают победитель Лиги чемпионов, триумфатор Лиги Европы и чемпионы первых шести стран в рейтинге УЕФА (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция и Португалия).

Если еврокубки выигрывает кто-то из чемпионов первых шести стран, место в первой корзине достается победителю следующих ниже чемпионатов.

Итак, на групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21 Шахтер точно не встретится со следующими командами:

- Барселона, Испания (3-е место в рейтинге УЕФА, 128 баллов);

- Атлетико, Испания (4, 127);

- Манчестер Сити, Англия (6, 116);

- Манчестер Юнайтед, Англия (9, 100);

- Боруссия Д, Германия (13, 85);

- Челси, Англия (16, 83).

Если Севилья проиграет в финале Лиги Европы, то она также окажется во второй корзине и не сыграет с "горняками" на групповом этапе. В ином случае такой командой станет Аякс.

Скорее всего, украинские клубы продолжат разводить с российскими, поэтому Шахтер не сыграет с Зенитом и Локомотивом, а также Краснодаром, если он сумеет преодолеть квалификацию.

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Кроме того, на групповом этапе не могут пересекаться команды из одной страны, поэтому "горняки" не сыграют с Динамо, если киевляне пройдут отборочный турнир. Команда Мирчи Луческу стартует с третьего раунда квалификации.