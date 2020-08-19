Бавария разобралась с Лионом и вышла в финал Лиги чемпионов

В решающем поединке мюнхенский клуб будет противостоять чемпиону Франции — ПСЖ (3:0).

Уверенная победа французского ПСЖ над немецким РБ Лейпциг днем ранее позволила Франции выйти вперед в условном противостоянии с Германией, которое неожиданно развернулось в полуфинале главного турнира Старого Света. Стало быть, мюнхенская Бавария выходила на номинально гостевой поединок на стадионе "Жозе Альваладе" против Лиона с целью постоять не только за свой собственный успех, но и за всю страну. "Красная машина" не побеждала в Лиге чемпионов УЕФА с 2013-го года, а вот "детям" была предоставлена возможность наконец-то вылезти из "штанишек" вечного полуфиналиста и сделать решительный шаг в сторону финальной встречи.

К данной стадии команды прокладывали противоположный для каждой из сторон по своему накалу путь. Бавария поиздевалась над лондонским Челси, а затем громыхнула на всю Европу победой над Барселоной (2:8). Лион был несколько спокойнее в своих результатах, но в двух последних матчах на предыдущих стадиях сумел создать информационные поводы. Действующий чемпион Италии и бывший обладатель титула Английской Премьер-лиги неожиданно пали под натиском французов.

И крайне близки была команда Руди Гарсии к повторению подобного сценария в начале игры с Баварией, которая откровенно удивила своих поклонников крайне неуверенным входом в противостояние в полуфинале. Депай заставил мяч погладить сетку с внешней стороны у правой штанги уже на четвертой минуте, а затем прямиком в данный каркас ворот прилетел выстрел от Экамби. Для находящейся в статусе предписанного фаворита Баварии такой старт стал шоком.

С другой точки зрения, вполне возможно, что коллектив Ханса-Дитера Флика просто ждал момента для своего включения в поединок. Простой заброс в атаку на правый фланг от Киммиха, затяжное смещение с ударом от Гнабри к центральному входу в штрафную, и о неуверенном старте уже мало кто говорил. Бавария забрала контроль мяча, а уже через четверть часа удвоила счет. Левандовски мог закатываться в ворота вместе с мячом при простреле Перишича с левого фланга, но Лопешу удалось на линии остановить и футбольную сферу, и поляка. Однако от добивания Гнабри это не уберегло.

Два мяча преимущества, с которым мюнхенцы шли вплоть до конца встречи были весьма солидным аргументом для уверенности в их победе, если бы "дети" не огрызнулись в очередной раз в начале второго тайма. "Магия" Нойера позволила не пропустить при ударе Экамби, после чего французы начали непозволительно много ошибаться при мелких передачах. Бавария, со своей стороны, старалась успокоить игру до наименьших скоростей, после чего, уже под финальный свисток, соорудила классический гол из подачи Киммиха и игры головой от Левандовски. Уверенная игра и весомая заявка на итоговый успех!

В финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 в ближайшую субботу, 22-го августа, сыграют французский ПСЖ и мюнхенская Бавария. Для соотечественников парижан, Лиона, сезон бесславно подошел к концу.





Лион — Бавария 0:3

Голы: Гнабри, 18, 33, Левандовски, 88



Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал (Шерки, 73) — Бруно (Мендес, 46) — Дюбуа (Тете, 68), Какере, Ауар, Корне — Экамби (Рейн-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 57).



Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис — Горецка (Толиссо, 82), Тиаго (Павар, 82) — Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 63) — Левандовски.



Предупреждения: Марсело, Марсал, Мендес/