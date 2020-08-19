Павар восстановился, но начнет игру с Лионом на скамейке

Стали известны стартовые составы команд для полуфинального поединка Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют французский Лион и мюнхенская Бавария.

В шаге от финального поединка находится турнирная стека текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Кто же станет соперником французского ПСЖ в решающей битве за главный трофей Старого Света? Сможет ли Бавария пройтись катком и по Лиону? Или же нам удастся увидеть немыслимую ранее схватку двух французских команд не только в рамках последнего в истории розыгрыша Кубка французской лиги, но и евротурнира?

Главные тренеры обеих команд предпочли не рисковать, поэтому с первых минут зрители смогут увидеть повторение стартовых составов на четвертьфинальные матчи. Отметим один лишь момент — правый защитник Бенжамен Павар восстановился после травмы, но Ханс-Дитер Флик рисковать не стал.

Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал — Бруно — Дюбуа, Какере, Ауар, Корне — Экамби, Депай.



Запасные: Тэтэрушану, Дьоман, Андерсен, Рафаэль, Дембеле, Траоре, Мендес, Рейн-Аделаид, Жан Лукас, Тете, Бар, Шерки.



Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски.



Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Павар, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзее.



Матч Лион — Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.