Бартомеу: Мы заслужили еще четыре титула Лиги чемпионов своей игрой

Президент "сине-гранатовых" считает, что его команда заслуживал большего.

Жозеп Бартомеу в обширном интервью рассказал о участии Барселоны в Лиге чемпионов, о модели работы клуба и том, как в клубе будут корректироваться зарплаты.

Заслуживала ли Барселона большего в Лиге чемпионов:

"Определенно. Было четыре чемпиона, те, которые выбили нас: Интер, Челси, Рома и Ливерпуль. Я считаю, что нам не хватает тех кубков, потому что, я думаю, что мы их заслужили", — приводит слова Бартомеу Sport.es.

О модели работы Барселоны:

"Мы не переживаем кризис институциональной модели, только спорт. Наша модель — Ла Масия. И наш стиль игры тоже. Система, навязанная Кройффом, все еще в силе. Ее нужно укреплять, развиваться. Сегодня футбол гораздо более физический, а не только технический. Но модель та же.

Раньше в основном составе были настолько хорошие игроки, что был целый блок, который мешал приходу игроков из резервной команды. Игроки должны продолжать настойчиво трудиться в Ла Масии. Это не первый случай, когда Барселона переживает спортивный кризис. Вспомним 1988 и 2008 годы. А Барселона всегда выходила из этих кризисов сильной".

О зарплатах:

Зарплаты будем корректировать под доход клуба. Мы ищем баланс. На данный момент мы не будем спрашивать игроков. Это будет зависеть от того, какие игроки останутся, а какие уйдут.

О тех, кто точно не покинет команду:

"Лео Месси и другие игроки. Многие из них не продаются, например, Ленгле, Де Йонг, Семеду, Тер Штеген, Гризманн ... мы очень на них рассчитываем".

О будущем Коутиньо:

Может ли он остаться? Естественно. Это решение должен будет принять технический директор.

Напомним, что Жозеп Бартомеу не собирается уходить в отставку.