Мбаппе: В финале Лиги чемпионов предпочел бы встретиться с Лионом

Форвард ПСЖ надеется увидеть французское дерби в заключительном раунде турнира.

Пари Сен-Жерман стал первым финалистом Лиги чемпионов, а его соперник определится в предстоящем противостоянии между Лионом и Баварией.

Нападающий парижского гранда Килиан Мбаппе надеется, что в заключительном раунде самого престижного еврокубка встретятся две французские команды.

"Конечно, я бы предпочел встретиться с Лионом, французским клубом. Если мы сами не будем ценить Лигу 1, то кто будет? Если придется играть с Баварией – окей, но матч ПСЖ – Лион придал бы особый шарм финал", — приводит слова Мбаппе GFFN со ссылкой на RTL.

Напомним, матч Лион — Бавария состоится в среду, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.