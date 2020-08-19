Гулачи: Очень разочарованы, что не удалось попасть в финал Лиги чемпионов

Вратарь Лейпцига прокомментировал поражения в матче с ПСЖ.

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ разобрался с РБ Лейпцигом и пробился в заключительную стадию турнира. Голкипер "быков" Петер Гулачи высказался о неудовлетворительном результате своей команды.

"В матче с ПСЖ мы были не так уж хороши. Мы хотели показать достойный результат, как в матче с мадридским Атлетико, но нам не удалось этого сделать".

"Конечно, мы все стремились попасть в финал, но нам это не удалось. Поэтому мы очень разочарованы, но я думаю, что через несколько дней мы сможем посмотреть на это по-другому и будем гордиться собой", — приводит слова Гулачи пресс-служба Лейпцига.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – ПСЖ.