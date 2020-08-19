Лион — Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на полуфинальный поединок еврокубка.

Лион сойдется в противостоянии с Баварией за право сыграть в финале Лиги чемпионов. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Ханси Флика на успех гораздо более высокими.

Так, на победу Баварии коэффициент составляет 1,22, а вероятность успеха Лиона оценивается показателем 13,00. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 7,10.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Проход: Лион". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,90.

Напомним, матч Лион — Бавария состоится в среду, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.