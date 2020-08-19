Ди Мария: Мы "съели" соперника с первой минуты

19 августа 2020

Анхель Ди Мария, фото getty images

Полузащитник парижан дал комментарий после игры с Лейпцигом.

Пари Сен-Жермен в полуфинале Лиги чемпионов разгромил Лейпциг. Ди Мария считает, что его команда с дебюта встречи выглядела предпочтительнее. 

"Мы буквально съели соперника уже с самой первой минуты. Теперь будет сложно уснуть в оставшиеся до финала дни. Мы усердно трудились на протяжении всего матча и доказали, что заслуживаем место в финале. Неважно, против кого мы сыграем, против Баварии или Лиона. В любом случае выложимся без остатка.

Мы безумно рады. Этот финал станет первым для клуба. Хотим вписать этот момент в историю Пари Сен-Жермен. Надо и дальше играть так, как сегодня, и тогда наша мечта сможет воплотиться в реальность", — приводит слова Ди Марии официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лейпциг — Пари Сен-Жермен

Источник: Официальный сайт УЕФА

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