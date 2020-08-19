Лион — Бавария. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/2 финала.

Лион и Бавария разыграют вторую путевку в финал Лиги чемпионов.

Лион — Бавария

Среда, 19 августа, 22:00. Эштадиу Жозе Альваладе, Лиссабон. Главный арбитр — Антонио Матеу Лаос. Телетрансляция — Футбол 1.

Лион достаточно сенсационно дошел до стадии 1/2 финала Лиги чемпионов, но недооценивать команду Руди Гарсии Бавария не будет. Французы показали отличную тактическую готовность и умение наказывать соперника за любые ошибки. "Ткачей", определенно, стоит опасаться и уважать, иначе можно отправиться вслед за Ювентусом и Манчестер Сити.

Лион показал хорошую организацию игры в обороне и явно будет пытаться найти свой шанс в контрвыпаде, но сложно представить, что им удастся в подобном предыдущем матчам стиле разобраться и с Баварией, которая в текущем отрезке сезона действительно заслуживает заезженное звание "немецкая машина".

Мюнхенцы на прошлой стадии турнира учинили форменное издевательство над Барселоной, отправив в ворота соперника восемь мячей. Перед этим был разбит Челси. При всем уважении, Лион не выглядит командой, которая сможет остановить мюнхенцев. А вообще кто-то сейчас на это способен? Ведущие команды Франции попытаются дать положительный ответ.

Бавария и Лион не испытывают никаких кадровых проблем, а потому обе команды будут во всеоружии, что может лишь радовать. Мюнхенцы довольно результативно проводят уже почти с десяток матчей Лиги чемпионов. Данная встреча вряд ли станет исключением. Бавария уверенно движется к своей цели, но Лиону нечего терять — он уже сделал то, во что не верилось.

Ориентировочные составы:

Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал — Дюбуа, Какере, Гимарайнш, Ауар, Корне — Экамби, Депай

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Алькантара — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски

Под вопросом: Павар

Интересные факты:

Бавария выиграла последние 9 матчей в Лиге чемпионов.

Бавария забивала не менее 3 голов в 8 из последних 9 матчей Лиги чемпионов.

Было забито более 2,5 голов в 9 из последних 10 матчей Баварии в Лиге чемпионов.

Бавария выиграла последние 3 матча против Лиона во всех соревнованиях.

Тренеры говорят:

Руди Гарсия, Лион.

"Бавария — команда без слабых мест. Если бы вы посмотрели на нашу статистику и статистику Ман Сити перед [четвертьфинальным] матчем, то вы бы подумали, что мы ничего не сможем сделать. Если смотреть на статистику Баварии, то в этом плане ничего не изменилось. Но у нас точно такой же подход, как к другим матчам до этого. Мы аутсайдеры, но у нас такие же шансы выйти в финал. Если мы ими воспользуемся, то будем там".

Ханси Флик, Бавария.

"Моя команда меня убедила. У нас великолепная атмосфера, высокий класс и хорошая интенсивность на тренировках. Не знаю, нужно ли это команде, но я спокоен. Просто потому что знаю: моя команда максимально собранна и ставит большие цели. Но мы понимаем, что все решается в одном матче, который начинается при счете 0:0. Нужно сыграть 90 минут так же интенсивно, как против Барселоны. С таким же драйвом и напором".