Икарди остался в запасе на матч против РБ Лейпциг

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги чемпионов между немецким РБ Лейпциг и французским ПСЖ.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель решил сыграть против РБ Лейпциг без классического центрального нападающего Мауро Икарди, который остался на скамейке запасных. Номинально в центре нападения сыграет Килиан Мбаппе, который на самом деле будет действовать по всему фронту атаки. Место повредившегося Идрисса Гуйе в центре поля займет Леандро Паредес.

Юлиан Нагельсманн же предпочел оставить в запасе основного защитника Марселя Хальстенберга, место которого займет Норди Мукиэле. В остальном же состав "быков" не претерпел изменений по сравнению с матчем против Атлетико в четвертьфинале.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо — Лаймер, Кампль — Забитцер, Ольмо, Нкунку — Поульсен

Запасные: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Хальстенберг, Новоа, Борквоски, Вош

ПСЖ: Рико — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Эррера, Маркиньос, Паредес — Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Запасные: Булка, Инносан, Верратти, Чупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гуйе, Дагба

Матч РБ Лейпциг — ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.