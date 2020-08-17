Тухель: Нагельсманн постоянно задавал вопросы тренерам, когда я был его наставником

Главный тренер ПСЖ высказался о полуфинале Лиги чемпионов против Лейпцига.

Лейпциг сойдется в противостоянии с Пари Сен-Жермен в рамках полуфинала Лиги чемпиионов. Главный тренер парижского гранда Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"В полуфинале — три немецких тренера. И я считаю, что у Руди Гарсии тоже есть что-то немецкое — так что нас будет три с половиной!"

"Мы здесь, потому что заслужили это. Мы провели отличный сезон и много работали. Мы серьезно воспринимали каждый матч. Но сейчас не стоит говорить о прошлом — только о настоящем. Мы жаждем добиться успеха. Хотим, чтобы тяжелая работа, которую мы проделали, была вознаграждена".

"Лейпциг высоко прессингует, это смелая, молодая и быстрая команда — как Аталанта. У нас свой стиль, у них — свой".

"Мы знаем, что Лейпциг меняет тактику в зависимости от матча. Они могут внести коррективы прямо по ходу игры. Будет сложный матч, к которому нужно хорошо подготовиться. Например, против Атлетико они играли 4-4-2. Но нам нужно сосредоточиться на себе, на нашей тактике и структуре, на наших качествах — и попытаться навязать свою игру", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Лейпциг возглавляет Юлиан Нагельсманн, однако во времена карьеры футболиста он выступал под руководством Томаса Тухеля за дубль Аугсбурга.

"Невозможно предвидеть будущее. Я был тренером дубля в Аугсбурге, а Нагельсманн — 20-летним игроком. К сожалению, он постоянно травмировался. Но я попросил его помочь мне в качестве скаута, и он проделал отличную работу. Посмотрите, кем он стал".

"Нагельсманн играл у меня только один сезон. Он постоянно задавал вопросы тренерам, но в то время, наверное, было слишком рано, чтобы разглядеть в нем будущего тренера. Он очень внимателен к деталям. Можно легко увидеть его любовь к тактике и деталям при подготовке к матчу", — добавил немецкий специалист.

Напомним, матч РБ Лейпциг — Пари Сен-Жермен состоится в понедельник, 18 августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.