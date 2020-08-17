Поульсен: ПСЖ не будет защищаться так же глубоко, как Атлетико

Форвард Лейпцига высказался о полуфинале Лиги чемпионов против Пари Сен-Жермен.

Лейпциг сойдется в противостоянии с Пари Сен-Жермен в рамках полуфинала Лиги чемпиионов. Нападающий "быков" Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"ПСЖ не будет защищаться так же глубоко, как Атлетико, так что у меня, как у форварда, будет другой подход к этому матчу".

"С уходом Вернера моя роль в команде немного изменилась, но хорошо, что рядом со мной или подо мной играет Дани Ольмо. Как все видели в матче с Атлетико, мы способны хорошо взаимодействовать", — приводит слова Поульсена официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч РБ Лейпциг — Пари Сен-Жермен состоится в понедельник, 18 августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.