Эрик Гарсия сыграет с первых минут против Лиона

Стали известны стартовые составы команд для четвертьфинального поединка Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют английский Манчестер Сити и французский Лион.

Затратный с точки зрения физического состояния игроков матч против мадридского Реала не мог не оказать влияние на стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы в матче против французского Лиона. Путевку на игру против мюнхенской Баварии Манчестер Сити будет добывать с перестановками между линиями. Выход Эрика Гарсии переместил Фернандиньо в привычную для него опорную зону, при этом Кевин де Брюйне ушел на правый фланг атаки. Во всей этой чехарде своего места в старте лишился Фил Фоден. У Лиона замен, по сравнению с ответной игрой против Ювентуса (2:1, не в пользу команды Руди Гарсии), нет.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Фернандиньо, Родри — де Брюйне, Габриэль Жезус, Стерлинг.

Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Б. Силва, Д. Силва, Марез, Отаменди, Фоден, Дойл, Палмер, Бернабе.

Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал — Бруно — Дюбуа, Какере, Ауар, Корне — Экамби, Депай.

Запасные: Тэтэрушану, Дьоман, Андерсен, Рафаэль, Дембеле, Траоре, Мендес, Рейн-Аделаид, Жан Лукас, Тете, Бар, Шерки.

Матч Манчестер Сити — Лион начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.