Полузащитник ПСЖ — о предстоящем матче против РБ Лейпцига.

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против команды-сенсации РБ Лейпцига, который неожиданно одолел мадридский Атлетико. Свой комментарий по предстоящей игре дал Андер Эррера.

"Если мы не выиграем Лигу чемпионов, то это не будет неудачей. Можно тогда сказать, что вылет стал бы неудачей для десяти команд. Мы уже достигли хороших результатов – выиграли четыре трофея во Франции".

"Но, да, увидеть Лейпциг или Лион на такой стадии достаточно неожиданно. Мы можем выиграть полуфинал, но должны понимать, что соперники опасные для нас", — приводит слова Андера Эрреры Goal.com.

Матч РБ Лейпциг – ПСЖ состоится 18 августа в 22:00 по киевскому времени.