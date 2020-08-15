Ауар: Будем играть без страха, мотивации нам не занимать

Французский полузащитник дал комментарий перед поединком против "горожан".

Манчестер Сити встретится с Лионом в борьбе за последнюю путевку в полуфинал Лиги чемпионов этого сезона.

Полузащитник "ткачей" Хуссем Ауар понимает, что его команде — не фаворит противостояния, но верит в свои силы.

"У нас есть опыт прошлых матчей с Сити, но сейчас будет совершенно другая игра. У нас сплоченная команда, что должно помочь в таком важном матче. Стараемся не витать в облаках и усердно работать, чтобы повысить уверенность в своих силах.

Все мы понимаем, что не являемся фаворитами. Но это не мешает нам сделать все ради победы. Будем играть без страха, мотивации нам не занимать. В конце концов, у нас перед глазами пример других менее именитых клубов, которые здорово проявили себя", — приводит слова Ауара официальный сайт УЕФА.

Матч Манчестер Сити — Лион состоится 15-го августа в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.