Руди Гарсия: Мы уже обыгрывали Манчестер Сити

Главный тренер Лиона — о предстоящем матче против "горожан".

Руди Гарсия дал свой комментарий накануне предстоящей встречи против Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы уже обыгрывали Сити в 2018 году, и это должно помочь нам психологически. Кроме того, сейчас все решится в одном матче".

"Надеюсь, что с физической точки зрения мы будем так же хороши, как в последних матчах. Подготовились мы очень хорошо. Важно с толком использовать все пять замен. Это может иметь определяющее значение".

"Полагаю, победа над Ювентусом добавила нашей команде уверенности. Естественно, на этом останавливаться мы не хотим. Аппетит приходит во время еды. Да, Сити тут явный фаворит, но первые четвертьфиналы Лиги чемпионов показали, что фавориты не всегда выигрывают. У аутсайдера всегда есть шанс".

"Надеюсь, что Джейсон Денайер и Максель Корне залечат небольшие ушибы и смогут сыграть. У Кенни Тете травма чуть более серьезная, но я верю, что к завтрашнему дню все будут здоровы. После сегодняшней тренировки ситуация заметно прояснится".

"Тактика, конечно, очень важна. Но психология и командный дух могут сыграть ключевую роль в завоевании путевки в полуфинал. Коллектив у нас очень сплоченный, и я уверен, что мы сделаем все возможное ради выхода в следующий этап".

"Обязательно нужно доставлять мяч форвардам и остро действовать у чужих ворот. В матче с Манчестер Сити выиграть владение мячом практически невозможно. Контроль мяча у Сити в крови. Но мы должны стараться как можно быстрее вернуть мяч себе. Нельзя давать сопернику спокойно играть в свою игру".

"Две команды из Франции в полуфинале Лиги чемпионов — это было бы историческое достижение! И мы очень хотим повторить результат ПСЖ. В двух матчах легче преподнести сенсацию, чем в одноматчевом противостоянии. И все-таки нам удалось выбить Ювентус. Теперь будет одна игра с Сити, и все в наших руках", — приводит слова Руди Гарсии официальный сайт УЕФА.

Матч Манчестер Сити — Лион состоится 15 августа в 22:00 по киевскому времени.